Ein Sommertag im Kölner Freibad und die Oben-Ohne-Diskussion: "Ekelhaft"

Köln - Der Sommer ist endgültig da und mit ihm die Freibadsaison. Für Kölner Frauen bedeutet das: "Oben ohne" in der Sonne brutzeln ist erlaubt. Die Autorin wurde allerdings Zeugin von einem Vorfall, an dem deutlich wird, dass längst nicht alle von der Idee begeistert sind. Ein Protokoll.

Die Sonne brennt bei 27 Grad gnadenlos vom Himmel, es riecht nach verbranntem Gras sowie Sonnencreme und aus der Ferne ertönt leichtes Kindergebrüll. So weit, so normal.

Während ich mir dessen als Frau seit meiner Pubertät bewusst bin, liege ich an einem gewöhnlichen Wochentag in einem Kölner Freibad im Westen der Stadt und lese. Die Schlangen an der Kasse werden nach Schulschluss länger, Familien liegen auf den noch verfügbaren Sonnenliegen.

Es ist einer der ersten richtig warmen Sommertage, seit in Köln das Oben-Ohne-Verbot für Frauen gefallen ist. Alle haben ab jetzt das gleiche Recht. Zumindest was das Weglassen der Kleidung auf der oberen Körperhälfte betrifft.

Allerdings spüre ich ihren Unmut und habe das Gefühl, sie unterstützen zu müssen. Weil sie von einer etwa Gleichaltrigen beschimpft wird. Es sei erlaubt und die freie Entscheidung einer jeden Frau. Kein triftiges Argument, wie die wütende Freibadbesucherin mir zu verstehen gibt. Kinder seien anwesend (in diesem Fall lediglich ihre Tochter im Teenageralter). Und so trägt es sich zu, dass drei Frauen aus derselben Generation darüber diskutieren, wer nun richtig handelt.

Die hitzige Diskussion um die Bikinis von Frauen ist nicht erst seit dem Vorfall im Freibad entbrannt. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Während die Frau die Hass-Tiraden über sich ergehen lässt, sitzt sie weiterhin ohne Bikini-Oberteil in der Sonne und hält dem Gegenwind tapfer stand. Die Familie platziert ihre Sonnenliegen daraufhin anders, um sich "das nicht mehr geben" zu müssen.



Ich schüttle fassungslos den Kopf und versuche zu verstehen, was hier gerade passiert. Ich stelle mir die Frage, wieso wir uns heutzutage über solch eine Lappalie aufregen müssen. Ob Frauen sich nicht gegenseitig unterstützen sollten? Und wie kann man eine fremde Person überhaupt so sehr verletzen und vielleicht nachhaltig traumatisieren? Und welches Bild von Frauen vermittelt sie ihrer jungen Tochter, die doch auch frei sein sollte zu entscheiden, wie sie sich zeigen möchte?

Das ist offenbar eben jener Realitätscheck, vor dem bei Einführung der neuen Regelung "gewarnt" wurde. Ihre Energie hat die Besucherin zumindest umsonst verspielt. Neben ihr zieht sich eine weitere Frau das Oberteil aus. Am Ende ihrer Hass-Tirade kommen Bademeister und Security auf sie zu - gerufen von der jungen Frau - und weisen die unzufriedene Besucherin in ihre Schranken. Es sei normal, auch Kinder müssten nun mit dem neuen Bild in Freibädern lernen umzugehen.

Vier Kölsche Originale haben sich derweil ebenfalls auf die Wiese gelegt und schütteln gleichermaßen den Kopf. Als die junge Kölnerin, sichtbar angefasst von den Beleidigungen der letzten Stunden, gehen will, rufen die Frauen ihr unterstützend zu: "Mädche, bliev he. Die soll sich nit esu ahnstelle." Ich lächle und denke: "Gut, dass wir in Köln sind. So wird das hier geregelt."