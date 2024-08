11.08.2024 09:02 Brand in Kölner Tonstudio! Feuerwehr hat zunächst schlimmen Verdacht

In einem Tonstudio in Köln-Rodenkirchen kam es in der Nacht zum Sonntag zu einem Brand.

Von Maurice Hossinger

Köln - Im Kölner Stadtteil Rodenkirchen kam es in der Nacht zum heutigen Sonntag zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach etwa einer Stunde beendet. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa Den Angaben der Feuerwehr zufolge hatte sich ein Anwohner um 2.35 Uhr bei den Rettungskräften gemeldet und von dem Feuer in der Ringstraße berichtet. Nur wenige Minuten später konnten die Feuerwehrleute schließlich einen Brand in einem Tonstudio im ersten Obergeschoss des Gebäudes feststellen. Aufgrund brennenden Lichts ging man zunächst davon aus, dass sich im betroffenen Studio Personen aufhielten. Das konnte allerdings nicht bestätigt werden. Nach einem einstündigen Kampf gegen die Flammen konnte der Einsatz für beendet erklärt werden. Was das Feuer ausgelöst hat, ist bislang noch nicht bekannt.

Titelfoto: Britta Pedersen/dpa