Feuerwehreinsatz im Kölner "Aqualand": Etliche Verletzte nach Gasaustritt
Köln - Feuerwehr und Rettungsdienst mussten am Mittwochabend zum "Aqualand" nach Köln-Chorweiler ausrücken, nachdem dort Chlorgas ausgetreten war. 28 Personen wurden verletzt.
Alles in Kürze
- Chlorgas ausgetreten im Kölner Aqualand
- 28 Personen verletzt, 14 Jugendliche ins Krankenhaus
- Schnelles Eingreifen der Mitarbeiter unterband weiteres Austreten
- Feuerwehr und Rettungsdienst mit 55 Einsatzkräften vor Ort
- Polizei hat Ermittlungen aufgenommen
Mitarbeiter des Freizeitbads hatten die Leitstelle der Feuerwehr um 21.07 Uhr darüber informiert, dass sie im Bereich der Rutschen den Gasaustritt bemerkt hatten.
Daraufhin hätten sie laut Einsatzbericht zunächst das Schwimmbad geräumt, ehe sie durch ihr schnelles Eingreifen ein weiteres Austreten des Gases noch vor Eintreffen der ersten Rettungskräfte unterbinden konnten.
Zu diesem Zeitpunkt hatten laut Feuerwehr allerdings bereits mehrere zumeist jugendliche Besucher über Augen- und Atemwegsreizungen geklagt.
Vor Ort sichtete der Rettungsdienst die Betroffenen umgehend. 14 Jugendliche mussten anschließend zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Insgesamt gab es 28 Verletzte.
Feuerwehr und Rettungsdienst im Großeinsatz - Polizei hat Ermittlungen aufgenommen
Bei einer abschließenden Kontrolle durch die Feuerwehr konnten keine weiteren Gefahrstoffe in dem Freizeitbad festgestellt werden.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Insgesamt waren Feuerwehr und Rettungsdienst mit 55 Einsatzkräften und 24 Fahrzeugen vor Ort.
Titelfoto: Vincent Kempf