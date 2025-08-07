Feuerwehreinsatz im Kölner "Aqualand": Etliche Verletzte nach Gasaustritt

Köln - Feuerwehr und Rettungsdienst mussten am Mittwochabend zum "Aqualand" nach Köln -Chorweiler ausrücken, nachdem dort Chlorgas ausgetreten war. 28 Personen wurden verletzt.

Insgesamt 55 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Mittwochabend am "Aqualand" im Einsatz. © Vincent Kempf

Mitarbeiter des Freizeitbads hatten die Leitstelle der Feuerwehr um 21.07 Uhr darüber informiert, dass sie im Bereich der Rutschen den Gasaustritt bemerkt hatten.

Daraufhin hätten sie laut Einsatzbericht zunächst das Schwimmbad geräumt, ehe sie durch ihr schnelles Eingreifen ein weiteres Austreten des Gases noch vor Eintreffen der ersten Rettungskräfte unterbinden konnten.

Zu diesem Zeitpunkt hatten laut Feuerwehr allerdings bereits mehrere zumeist jugendliche Besucher über Augen- und Atemwegsreizungen geklagt.

Vor Ort sichtete der Rettungsdienst die Betroffenen umgehend. 14 Jugendliche mussten anschließend zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Insgesamt gab es 28 Verletzte.