Transporter steht lichterloh in Flammen: NRW-Feuerwehr löst Warnapp aus

Remscheid - Die Feuerwehr musste am Dienstagabend zu einem Fahrzeugbrand in Remscheid (Regierungsbezirk Düsseldorf ) ausrücken.

Beim Eintreffen der Remscheider Feuerwehr stand der Transporter bereits in Vollbrand. © Feuerwehr Remscheid

Um 20.04 Uhr wurden die Einsatzkräfte wegen eines brennenden Transporters in der Loborner Straße alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Kameraden am Einsatzort stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand.

Unverzüglich leitete die Feuerwehr unter der Leitung von Christian Schoofs die Brandbekämpfung mit zwei Stahlrohren ein.

Wegen der starken Rauchentwicklung in der Umgebung wurde parallel dazu eine Alarmmeldung in der Nina-Warnapp ausgelöst.