Transporter steht lichterloh in Flammen: NRW-Feuerwehr löst Warnapp aus
Remscheid - Die Feuerwehr musste am Dienstagabend zu einem Fahrzeugbrand in Remscheid (Regierungsbezirk Düsseldorf) ausrücken.
Um 20.04 Uhr wurden die Einsatzkräfte wegen eines brennenden Transporters in der Loborner Straße alarmiert.
Beim Eintreffen der ersten Kameraden am Einsatzort stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand.
Unverzüglich leitete die Feuerwehr unter der Leitung von Christian Schoofs die Brandbekämpfung mit zwei Stahlrohren ein.
Wegen der starken Rauchentwicklung in der Umgebung wurde parallel dazu eine Alarmmeldung in der Nina-Warnapp ausgelöst.
Feuer in Remscheid war nach einer halben Stunde unter Kontrolle
Für die Dauer der Löscharbeiten war die Loborner Straße von der Kreuzung Bismarckstraße bis zur Kreuzung Im Loborn vollständig gesperrt.
Bereits nach rund 30 Minuten war das Feuer schließlich unter Kontrolle. Im Anschluss erfolgten Nachlöscharbeiten sowie eine Kontrolle des Fahrzeugs und der angrenzenden Umgebung.
Titelfoto: Feuerwehr Remscheid