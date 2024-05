Irres neues Verbot: Bis zu 1000 Euro Strafe, wenn ihr das an Kölner Seen macht!

Die Stadt Köln will mit der Erlaubnis am Frühlinger See ins Wasser gehen zu dürfen gleichzeitig ein kurioses neues Verbot einführen.

Von Patrick Richter

Köln - Am Frühlinger See in Köln wird ab Freitag wieder offiziell an zwei Stellen das Baden erlaubt sein. Das Kuriose: Eine bisher ganz alltägliche Sache soll ab dann aber verboten werden und kann richtig teuer werden.

Baden an unbewachten Stellen ja, Musik hören am Ufer nein: Die Stadt Köln will diese kuriose Satzung gerade durch den Rat bringen (Symbolbild). © Patrick Pleul/dpa Die Rede ist von: lautem Musik hören! In der neuen Satzung der Stadt Köln zur Freigabe der Badestellen am Frühlinger See heißt es: "Nicht erlaubt ist, Musikinstrumente, Tonwiedergabegeräte oder andere Medien zu benutzen, die geeignet sind, andere Personen zu belästigen." Also im Grunde, alles was Musik abspielen kann, sogar Smartphones, sind dann tabu. Wer gegen das geplante Verbot verstößt, soll bis zu 1000 Euro Bußgeld zahlen. Ähnliche Strafen drohen bereits für das Verdrecken von Wasser und Grünflächen oder wenn ihr andere Badegäste gefährdet. Das Musikhör-Verbot wird im Kölner Stadtrat aber gerade kontrovers diskutiert. Die FDP will es gleich ganz wieder aus der Satzung streichen.

FDP im Stadtrat entsetzt: "Gehört doch dazu!"