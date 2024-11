11.11.2024 11:11 Karnevals-Auftakt in Köln: Session ist eröffnet, Jecken trotzen Schmuddelwetter

Am heutigen Montag verwandelt sich Köln wieder traditionell in eine riesige Party-Zone: Zum Karnevals-Sessionstart in der Domstadt steht an.

Von Patrick Richter

Köln - Nach mehr als neun Monaten Pause haben ab dem heutigen Montag wieder die Jecken in Köln das Sagen. Der 11.11. läutet auch in diesem Jahr wieder die neue Karnevals-Session in der Domstadt ein. Auch mieses Wetter hält die feierwütigen Jecken nicht vor der Sessions-Eröffnung ab. Regenponchos bestimmen aktuell das Bild. © Rolf Vennenbernd/dpa Traditionell gilt im Rheinland der 11. November um 11.11 Uhr als Startzeitpunkt fürs jecke Treiben. Bis zum Karnevalsdienstag im März 2025 finden zahlreiche Feiern, Umzüge und Sitzungen in Köln und darüber hinaus statt. Da der 11.11. dieses Jahr auf einen Montag fällt, dürfte der Andrang zum Sessions-Start allerdings diesmal etwas geringer ausfallen, als im Vorjahr glauben die Veranstalter. Die Stadt hat auch in diesem Jahr wieder über 1000 Sicherheitskräfte und ein Großaufgebot der Polizei zusammengezogen um den Party-Hotspots in der Altstadt und der Zülpicher Straße gerecht zu werden. Kwartier Latäng überfüllt Der Countdown am Heumarkt ist abgelaufen: Die Session ist damit offiziell da. Inzwischen sind alle Party-Zonen voll. Die Stadt hat die KVB-Bahnen rund um die Hotspots getrennt und das Kwartier Latäng vorerst gesperrt 10.52 Uhr: Party am Heumarkt hat begonnen - Wettergott hat ein Einsehen Inzwischen hat auch der Regen in Köln nachgelassen. Auf dem Heumarkt läuft die Sessions-Eröffnungsparty mit Live-Musik. Die Menge ist gut drauf. Auf dem Heumarkt hat die Party zum Sessions-Auftakt begonnen. Das Bühnenprogramm läuft und die Menge kommt in Stimmung. © Rolf Vennenbernd/dpa 10.16 Uhr: Anlauf an der Zülpicher Straße jetzt ziemlich groß: Stadt sperrt Teile der Luxemburger Straße Rund eine Stunde vor Sessions-Eröffnung ist die Zülpicher Straße jetzt ziemlich gut voll. Die Stadt reagiert und sperrt Teile der Luxemburger Straße für den Autoverkehr. 9.45 Uhr: Zülpicher Straße wird langsam voller - Wirbel um Fake-Tickets am Heumarkt Mittlerweile füllt sich die Zülpicher Straße dann doch spürbar mit vor allem jüngeren Karnevalisten. Laut der Kölner Polizei ist es aber noch verhältnismäßig ruhig, was vor allem mit dem miesen Wetter zu tun haben dürfte. Es gießt weiterhin. Aufregung gibt es aktuell auf Facebook: Da kursieren Meldungen wonach gefälschte Tickets im Umlauf sind mit denen einige Jecken offenbar nicht in die Party-Zone am Heumarkt gelassen werden. 9.20 Uhr: Regen in Köln, Partyzonen noch ziemlich leer - Stadt hat Anlaufstellen bei Problemen eingerichtet Nasses Wetter und noch knapp zwei Stunden bis zur Eröffnung: Das führt aktuell dazu, dass bislang noch jede Menge Platz in den Feierzonen ist. Die Stadt hat übrigens für Jecken, die beim Feiern Probleme haben und Hilfe brauchen Anlaufstellen eingerichtet. Wo die sind und was es sonst noch dazu zu beachten gibt seht ihr im Post. 8.32 Uhr: Stadt füllt sich, Deutzer Brücke bereits gesperrt Die ersten Jecken sind mittlerweile in der Stadt eingetroffen. Außerdem ist seit heute morgen um sechs Uhr die Deutzer Brücke für den Verkehr voll gesperrt. Wer den ganz großen Ansturm vermeiden will, sollte sich so langsam auf die Socken machen. 7.39 Uhr: Zahlreiche Bereiche für Feierwütige gesperrt, Besucherstrom soll gelenkt werden Auch in diesem Jahr werden zahlreiche Straßen und Plätze für die feierwütigen Jecken gesperrt sein. Die Stadt hat eine Karte veröffentlicht, die die betroffenen Gebiete zeigt. So ist zum Beispiel der Aachener Weiher, Teile der Dassel- und Moselstaße und die Beethovenstraße gesperrt. Kontrollierte Bereiche gibt es rund um die Kyffhäuserstraße und natürlich im Epizentrum der Zülpicher Straße. Die rot eingefärbten Bereiche dürfen von Feierwütigen Jecken nicht betreten werden. In den gelben Bereichen gibt es kontrollierten Zugang, das bedeutet an den Eingängen finden Durchsuchungen auf gefährliche Gegenstände und Glasflaschen statt. © Stadt Köln 7.12 Uhr: Stadt macht Testkäufe an Kiosken Ein besonderes Augenmerk bei den Kontrollen liegt in diesem Jahr auch auf dem Jugendschutz: Die Stadt Köln will möglichst gefährliche Saufgelagen von Kindern und Jugendlichen verhindern. Dazu wird die Stadt auch Testkäufe in Kiosken machen um zu überprüfen, ob sich die Betreiber an das Jugendschutzgesetz halten. 6.20 Uhr: Hinweis für Anreise: An den Bahnhöfen gelten verschärfte Regeln Wie die Bundespolizei mitteilte, werden sowohl die Hauptbahnhöfe in Köln und in Bonn, als auch der Kölner Südbahnhof am 11.11. zur waffenfreien Zone erklärt. Das bedeutet: Schon das bloße Mitführen von Taschenmessern, Pfeffersprays, Schreckschusspistolen oder anderen ähnlichen Gegenständen ist dann verboten. Das Gleiche gilt übrigens auch für Waffen, die Teil von Kostümierungen sind. Die Wikinger-Axt oder das Ritterschwert muss also genauso zu Hause bleiben wie Pfeil und Bogen - zumindest, wenn nicht klar ersichtlich ist, dass es sich dabei um Spielzeug aus Gummi oder Plastik handelt. Auch in der Stadt selbst gibt es zahlreiche Waffenverbotszonen. 6 Uhr: Wetter spielt zum Sessions-Auftakt nicht mit Zum Auftakt der fünften Jahreszeit müssen sich Kölnerinnen und Kölner auf graue Wolken und ein wenig Regen einstellen. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Demnach zieht heute ein Tief von der Nordsee in den Süden Deutschlands und bringe feuchte und kühle Luft nach Nordrhein-Westfalen. Entsprechend klettert das Thermometer auf maximal neun Grad - warm anziehen kann also nicht schaden. TAG24 wünscht allen Jecken trotzdem einen schönen Start in die Session!

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa