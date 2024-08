Keine Genehmigung: Stadt Köln stellt sich bei Sportkursen in Parks quer

Köln - Gerade seit der Corona-Pandemie sind in den Kölner Parks häufiger kommerzielle Anbieter von Sportkursen aktiv. Sie nutzen den Platz, den die Grünanlagen der Domstadt bieten, um ihre Angebote an den Mann oder die Frau zu bringen. Tatsächlich ist das aber illegal. Nun gibt es wieder Diskussionen darum.

Der Aachener Weiher in Köln: Auch auf den Grünflächen dort betätigen sich die Bürgerinnen und Bürger sportlich, hin und wieder auch in Form von Sportkursen. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Ein Anbieter berichtet im Interview mit dem WDR davon, dass die Stadt ihm, aber auch allen weiteren Firmen, keine Genehmigung für Sportkurse in den Kölner Parks erteilen will. "Wir wären ja bereit, uns auch an eventuelle Auflagen zu halten. Aber so werden wir im Unklaren gelassen", meint Felipe Perez vom Sportkursanbieter Parkletix.

Grundsätzlich werden die Sportkurse in den Parks geduldet, auch wenn sie illegal sind. Aber: Es soll auch schon Beschwerden gegeben haben, dass die Anbieter die Sportanlagen in den Parks zu oft für die Kurse besetzen. Belege dafür gibt es jedoch keine.

Komischerweise können Anbieter von kommerziellen Sportkursen einen Antrag auf Genehmigung bei der Stadt Köln stellen. Allerdings, und jetzt wird's richtig kurios, werden die eigentlich immer abgelehnt.

Die Stadt versucht in einer schriftlichen Stellungnahme an den Sender, die Situation zu erklären: "Wenn die Stadt Sportkurse erlaubt, würde sie diese für einen fest definierten Standort erlauben, an den der Anbieter dann gebunden wäre. Die dann einsetzende wiederkehrende Nutzung würde zu einer Abnutzung der Rasenfläche führen. Daher erteilt die Stadt lieber keine Genehmigungen."

Heißt: Die Sportkurse bleiben offiziell verboten, auch wenn sie trotzdem nach wie vor stattfinden.