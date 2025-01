Kiosk-Kassierer in Köln mehrfach in Bauch geschossen: Schütze flüchtig, Video zeigt die Tat

Eine Blutlache auf dem Boden hinter der Ladentheke zeugt von der schrecklichen Tat auf der Frankfurter Straße. © Vincent Kempf

Auf dem Video ist zu sehen, dass er um 21.13 Uhr den Kiosk betrat und zielstrebig zum Thekenbereich ging, wo sich der 33-Jährige aufhielt. Der Maskierte gab aus der Nahdistanz mehrere gezielte Schüsse auf den Unterkörper des Opfers ab und flüchtete auf einem privaten E-Scooter in Richtung Gernsheimer Straße.

Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und sicherte bis tief in die Nacht die Spuren des Verbrechens. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Angeschossenen um einen Bekannten des am 22. Oktober 2024 vor einem Fitnessstudio in Kalk erschossenen 32-Jährigen. Die Ermittlungsgruppe "Kalasch" ist in den neuen Fall eingebunden.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen und dem flüchtigen Tatverdächtigen machen können, werden dringend um Hinweise unter der Telefonnummer 0221/2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de gebeten.

Parallel dazu zur Spurensicherung in Ostheim suchte ein Großaufgebot der Polizei im Stadtteil Gremberghoven ein Gewerbe- bzw. Bahngelände ab. Dabei kam unter anderem auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Ein Zusammenhang mit den Schüssen in dem Kiosk soll aber nicht bestehen.

Erstmeldung: 30. Januar, 6.29 Uhr; zuletzt aktualisiert: 14.19 Uhr