Kirschblüte lockt Menschen aus der ganzen Welt nach Bonn: Wann geht es endlich los?

Bonn - Fans der Bonner Kirschblüte müssen sich noch ein wenig gedulden: In einigen Seitenstraßen blühen zwar schon die ersten Kirschbäume.

Auch in diesem Jahr werden zur Bonner Kirschblüte wieder Zehntausende Besucher aus aller Welt erwartet. (Archivbild) © Oliver Berg/dpa

Wegen der zuletzt wieder gesunkenen Temperaturen wird sich die volle pinke Pracht nach Einschätzung der Stadt aber frühestens im Laufe der kommenden Woche entfalten.

Zur berühmten, alljährlichen Zeit der Bonner Kirschblüte werden wieder Zehntausende Besucher aus aller Welt erwartet.

Mehrere Straßen in der Altstadt werden dann an den Wochenenden für Fahrzeuge gesperrt.

Die entsprechenden Schilder seien bereits aufgestellt worden, tatsächlich solle das Durchfahrtsverbot aber frühestens erstmals an Ostern gelten.