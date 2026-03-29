Kirschblüte lockt Menschen aus der ganzen Welt nach Bonn: Wann geht es endlich los?
Von Petra Albers
Bonn - Fans der Bonner Kirschblüte müssen sich noch ein wenig gedulden: In einigen Seitenstraßen blühen zwar schon die ersten Kirschbäume.
Wegen der zuletzt wieder gesunkenen Temperaturen wird sich die volle pinke Pracht nach Einschätzung der Stadt aber frühestens im Laufe der kommenden Woche entfalten.
Zur berühmten, alljährlichen Zeit der Bonner Kirschblüte werden wieder Zehntausende Besucher aus aller Welt erwartet.
Mehrere Straßen in der Altstadt werden dann an den Wochenenden für Fahrzeuge gesperrt.
Die entsprechenden Schilder seien bereits aufgestellt worden, tatsächlich solle das Durchfahrtsverbot aber frühestens erstmals an Ostern gelten.
Die genaue Blütezeit der japanischen Zierkirschen sei schwer vorherzusagen, da sie von verschiedenen Faktoren abhänge. Temperatur, Sonne, Regen und auch der vorangegangene Winter spielten eine Rolle.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa