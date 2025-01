Köln - Stadt der Rotlichtsünder? Harte Sanktionen schrecken längst nicht jeden ab

Köln - Ob Fußgänger, Radler oder Autofahrer: Zeigt die Ampel Rot, hält nicht jeder an - die überwiegende Mehrheit aber schon.

Wären im Testzeitraum alle Rotlichtverstöße an den untersuchten Kreuzungen geahndet worden, hätten die betroffenen Verkehrsteilnehmer nach Berechnungen des ADAC 24.910 Euro Bußgeld zahlen müssen. Dazu hätte es insgesamt 246 Punkte in Flensburg und 37 einmonatige Fahrverbote gegeben.

Von insgesamt rund 12.400 Verkehrsteilnehmern missachteten 3,6 Prozent die rote Ampel. Fußgänger gingen anteilsmäßig am häufigsten über Rot, nämlich 8,3 Prozent der 2880 Personen. Von den E-Scooter-Fahrern ignorierten 5,9 Prozent das Rotlicht, bei den Radfahrern waren es 4,8 Prozent. 1,6 Prozent der Kfz-Fahrer hielten nicht bei Rot.

Das hat eine aktuelle Erhebung des ADAC in Köln ergeben. Der Verkehrsclub hat dort an vier viel befahrenen Kreuzungen jeweils vier Stunden lang Rotlichtverstöße gezählt.

2023 verunglückten in Köln 320 Verkehrsteilnehmer aufgrund von Rotlichtverstößen. Fünf Menschen verloren dabei ihr Leben. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Das Befolgen von Regeln und gegenseitige Rücksichtnahme seien für die Sicherheit im Verkehr aber unerlässlich.

Nach Ansicht des ADAC könnten "Ampel-Blitzer" und gezielte Ampel-Kontrollen durch die Polizei dabei helfen, die Situation zu verbessern. Außerdem sollten an Kreuzungen mit häufigen Rotlichtverstößen die Ampelschaltungen überprüft werden.

2023 seien in Köln 320 Verkehrsteilnehmer aufgrund von Rotlichtverstößen verunglückt, darunter 91 Radfahrer und 65 Fußgänger, berichtete der ADAC unter Berufung auf die Unfallstatistik der Polizei. Fünf Menschen seien dabei ums Leben gekommen.

Die Ampel-Erhebung des ADAC in Köln fand am 29. Oktober 2024 - einem Dienstag - zwischen 7 und 11 Uhr mit einem KI-gestützten Kamerasystem statt. Der ADAC untersuchte zudem Rotlichtverstöße in vier weiteren deutschen Großstädten.