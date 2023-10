Schrumpfkur in Europa: Ford schließt Forschungszentrum in NRW

Aachen - Bei seiner personellen Schrumpfkur in Europa gibt der US-Autobauer Ford sein Forschungszentrum in Aachen bis Mitte 2024 auf und verlagert Stellen nach Köln .

Der kleine, 1994 eröffnete Standort von Ford in Aachen hatte zuletzt noch gut 200 Stellen. © Gerry Broome/AP/dpa

Wie schon zu Jahresbeginn angekündigt, werde man "Kräfte bündeln müssen, um im globalen Wettbewerb möglichst flexibel agieren zu können", heißt es in einem Schreiben von Ford-Deutschlandchef Martin Sander an die Belegschaft, das der dpa vorliegt. "Daher werden wir die verbleibenden Tätigkeiten des Ford Research & Innovation Center in Aachen künftig in die entsprechenden Bereiche in Köln integrieren." Einige Stellen sollen wegfallen.

Der kleine, 1994 eröffnete Standort in Aachen hatte zuletzt noch gut 200 Stellen. In Köln waren es zu Jahresbeginn knapp 14.000 gewesen. Ford ist im Umbruch, die Produktion seines langjährigen Kleinwagen-Klassiker Fiesta hat das Unternehmen im Sommer eingestellt.

Mit Milliardeninvestitionen baut der Konzern seinen Kölner Standort um, damit dort im großen Stil Elektroautos gebaut werden können.