23.03.2024 09:21 Kölner Dom bleibt unbeleuchtet: Das ist der Grund

Weltweit werden am Samstagabend Sehenswürdigkeiten für den Umweltschutz in Dunkelheit gehüllt. Auch in NRW geht an vielen Bauwerken das Licht aus.

Köln - Unter dem Motto "Deine Stunde für die Erde!" ruft die Umweltstiftung WWF am Samstagabend wieder zur Earth Hour auf. Der Kölner Dom bleibt am heutigen Abend ab 20.30 Uhr unbeleuchtet. © Roberto Pfeil/dpa Weltweit werden um 20.30 Uhr an berühmten Sehenswürdigkeiten die Lichter ausgeschaltet, so auch in Nordrhein-Westfalen. Dort bleiben unter anderem der Kölner Dom, das Gasometer Oberhausen und das Bochumer Ruhrstadion dunkel. Auch viele Rathäuser, Kirchen und Firmenzentralen werden nicht beleuchtet. Mit der bereits zum 18. Mal stattfindenden Aktion wollen die Initiatoren ein Zeichen für Klimaschutz setzen und zudem auf das veränderte politische Klima hinweisen. "Der aktuelle Zeitgeist ist angespannt. Krisen, Konflikte und Kriege beschäftigen die Menschen sehr", sagte Viviane Raddatz, Klimachefin beim WWF Deutschland. "Wir wollen in diesem Jahr die Earth Hour als Moment füreinander, für unsere Erde nutzen und gemeinsam zeigen: Wir stehen ein für mehr Klimaschutz, für gegenseitigen Respekt, für Demokratie."

Titelfoto: Roberto Pfeil/dpa