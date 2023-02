Kölner Kitas bleiben zu: Verdi ruft zu weiteren Warnstreiks auf!

Am Donnerstag bleiben wegen erneuten Streiks einzelne Kitas in Köln zu. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Stadt Köln am Nachmittag informierte, seien konkret die Einrichtungen an der Jesuitengasse in Weidenpesch, an der Venloer Straße in Ehrenfeld und an der Göppinger Straße in Bilderstöckchen dazu aufgerufen worden, die Arbeit niederzulegen.

Die Stadt bat in ihrer Mitteilung die Kita-Leitungen, die Erziehungsberechtigten darüber zu informieren, ob ihre Einrichtung komplett oder teilweise bestreikt wird.