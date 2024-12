Kölner Motorradmesse Intermot gestartet: Diese Trends ragen heraus!

Köln - Auf der "Intermot" 2024 in Köln gibt es außerhalb der Motorradsaison schon vorab zu bestaunen, was nächstes Jahr bei den Händlern in den Showrooms stehen wird. Zwei Trends ragen bei der diesjährigen Auflage der Zweirad-Messe aber besonders heraus - und die sind durchaus gegensätzlich. TAG24 war für Euch am ersten Tag dabei!