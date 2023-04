Extrem seltenes Wesen verzaubert Besucher des Kölner Zoos

Köln - Im Kölner Zoo hat ein extrem seltenes Wesen das Licht der Welt erblickt. Der Vater des Winzlings kommt hingegen aus einem anderen Teil Deutschlands - der Name seines Heimatortes könnte dabei kaum passender sein.

Das Antilopen-Junge folgt seiner Mutter im Kölner Zoo auf den Huf. © Kölner Zoo/Werner Scheurer

Bei dem Neuzugang in der Außenanlage des Kölner Besuchermagneten handelt es sich um eine Weißnacken-Moorantilope. Das weibliche Jungtier wurde Anfang April, also erst vor wenigen Wochen, in der Rhein-Metropole geboren, wie ein Zoo-Sprecher mitteilte.

In freier Wildbahn gelten die flinken Vierbeiner als bedroht. Grund dafür ist die Jagd nach ihnen sowie die Zerstörung ihrer Lebensräume. So sind Weißnacken-Moorantilopen - auch Mrs. Grays Wasserböcke genannt - ursprünglich im Südsudan heimisch und bevölkern dort das Delta des Weißen Nils.

Bei der letzten Bestandserfassung, die bereits zehn Jahre zurückliegt, wurden noch etwas über 4000 Tiere gezählt. Inzwischen dürfte ihre Anzahl jedoch weiter gesunken sein.

"Umso wichtiger ist Nachwuchs bei dieser hoch bedrohten Tierart", erklärte der Zoo-Sprecher. In Deutschland gibt es den Angaben zufolge neben dem in Köln nur zwei weitere Zoos, die Weißnacken-Moorantilopen halten.

Der Vater des kleinen Jungtieres stammt hingegen aus einem Serengeti-Park - aus einer Gemeinde mit sinnbildlichem Namen.