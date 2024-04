Baby-Boom geht weiter: Kölner Zoo mit diesen süßen Tier-News!

Noch sind die kleinen Tiger mitsamt der Mutter in der Wurfhöhle. Via Webcam beobachten die Pfleger die ersten Tage der jungen Familie. © Kölner Zoo/ Dr. A. Sliwa

Wie der Zoo mitteilte, kamen die beiden kleinen Tiger am Freitag (19. April) zur Welt. Mutter ist die fast dreizehnjährige Tigerdame "Katinka". Sie kam im vergangenen Sommer aus dem Tiergarten Nürnberg nach Köln.

Bereits nach wenigen Wochen hatte sich das Weibchen prima mit Kater Sergan verstanden. Die Folge waren zwei Jungtiere die jetzt geboren wurden.

Eine kleine Sensation: Es ist die erste Tiger-Geburt im Kölner Zoo seit elf Jahren!

Für Besucherinnen und Besucher sind die kleinen Babys allerdings noch nicht in der Anlage zu sehen: Noch sind Mutter und Kinder in der Wurfhöhle. Das wird auch noch mehrere Wochen so bleiben!