Überraschung: Kölner Musik-Legenden bringen gemeinsame Single heraus

Köln - Die Kölner Musikszene darf sich freuen: In wenigen Wochen wird eine gemeinsame Single von zwei echten kölschen Legenden erscheinen.

Schlagerstar Wolfgang Petry (74) hat seine Bühnenkarriere eigentlich an den Nagel gehängt. Ob er nun doch noch einmal ins Rampenlicht zurückkehrt? © Jens Meyer/AP/Pool/dpa

Schon am 31. Oktober wird der Song "Ich wor ens ovve" ("Ich war einst ganz oben") von Schlagerstar Wolfgang Petry (74) und Kölschrock-Ikone Jürgen Zeltinger (76) veröffentlicht.

Einen ersten Vorgeschmack darauf haben die beiden Musiker via Instagram gegeben.

Darin zeigt sich insbesondere Zeltinger von einer ganz ungewohnten Seite. Statt harter Klänge schlägt er sanfte Töne an.

Das Lied handelt dabei vom Leben des 76-Jährigen - mit "allen Ups and Downs", wie Petry gegenüber der "Kölner Stadt-Anzeiger" verrät. Gleichzeitig passe der Text aber auch auf ihn, ergänzt der Schlagerstar.