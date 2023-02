24.02.2023 10:40 KVB-Streik am Montag: Keine Busse, keine Straßenbahnen in Köln

Die KVB will am Montag streiken. Ganz konkret bedeutet das, dass keine Busse und Stadtbahnen in Köln fahren werden.

Von Lisa-Christine Altendorf

Köln - Die KVB will am Montag streiken. Ganz konkret bedeutet das, dass keine Busse und Stadtbahnen in Köln fahren werden. Schon vor 10 Tagen hatte die KVB gestreikt - nun wird ein weiterer Streiktag eingelegt. © Oliver Berg/dpa Für den 27. Februar hat ver.di zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Die Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf werden am Montag streiken sowie auch die Stadtwerke Bonn. Somit fallen auch die Stadtbahn-Linien 16 und 18 aus, die gemeinsam mit der SWB Bonn betrieben werden. Ab 3 Uhr am Montag fahren deshalb keine Stadtbahnen oder Busse. Nur durch Subunternehmen durchgeführte Busfahrten werden erfolgen, da die Fahrerinnen und Fahrer nicht über die KVB vergütet werden. Ob die Fahrten stattfinden, kann online in der Fahrplanauskunft nachgeschaut werden. Auch der On-Demand-Service "Isi" ist von den Streiks betroffen. Bei "Isi" kann man zu den Öffnungszeiten ein Elektroauto im "Stil der typischen London Cabs" auf Abruf bestellen und sich an den gewünschten Ort im Kölner Stadtgebiet fahren lassen. Köln Klebe-Aktion in Köln gescheitert: Polizei stoppt "Letzte Generation" Zusätzlich sind auch das KundenCenter und die Vertriebsstellen geschlossen. "Die KVB weist zudem darauf hin, dass bei einem Streik die Mobilitätsgarantie des Unternehmens nicht gilt", lautet das Pressestatement. Nicht betroffen sind dagegen die Angebote der Deutschen Bahn, der Mittelrheinbahn sowie anderer Verkehrsunternehmen. Somit können alternativ zum Beispiel S-Bahnen, Regionalbahnen oder ähnliche Verkehrsmittel genutzt werden.

Titelfoto: Oliver Berg/dpa