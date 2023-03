Lachende Kölnarena 2024: Hartgesottene Karnevalisten sollten sich dieses Datum merken

Köln – Die "Lachende Kölnarena" öffnet auch in der kommenden Session ihre Türen. Der Ticketverkauf startet in Kürze, allerdings müssen Fans eine kleine Enttäuschung hinnehmen.

Die vergangene Session ist gerade erst beendet, schon steht die Nächste in den Startlöchern. © Oliver Berg/dpa

Eine der beliebtesten Karnevalssausen - und sicherlich auch eine der größten - findet im kommenden Jahr wieder in der Lanxess-Arena statt. Die "Lachende Kölnarena" gab nach der Corona-Pause wieder Gas: Tausende Fans versammelten sich an insgesamt 16 bunten Abenden in der Arena und schunkelten.

Jedes Mal sei man ausverkauft gewesen, wie Arena-Geschäftsführer Stefan Löcher stolz erzählt. Die Menschen seien nach der Zwangspause "hungrig" gewesen.

Im kommenden Jahr wird es wieder laut, allerdings "nur" an zwölf Terminen, so Löcher. Aufgrund der Handball-Europameisterschaft, die zum Teil in der Halle ausgetragen wird, müssen die Termine reduziert werden.

Für Jecken, die gern weit genug im Voraus planen, startet der Ticketverkauf am kommenden Montag (3. April) um 8 Uhr morgens, wie die Gastspieldirektion Otto Hofner GmbH und die Lanxess Arena mitteilen.

Auftakt ist der 6. Januar 2024, zum letzten Mal geschunkelt wird am 11. Februar 2024. Das Erlebnis werde durch die verkürzte Anzahl an Veranstaltungen umso intensiver für alle Gäste und Künstler werden, versichert Löcher.