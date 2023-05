Liberal City Index 2023: Köln ist die Sex-positivste Stadt der Welt!

Generell landet Europa in diesem Jahr weit vorne. "Sexpositives Leben liegt im europäischen Raum im Trend", heißt es im "Lust"-Magazin.

Gleich vier EU-Städte schafften es in diesem Jahr unter die Top-Fünf: Neben der Domstadt sind das auch noch Amsterdam, Madrid und Berlin. Wien landete in diesem Jahr auf dem siebten Platz, während es im Vorjahr noch auf dem 19. Rang verweilte.

Ebenfalls wichtig zu erwähnen: Auch in weniger liberalen Ländern wird das Thema im Alltag behandelt. So ist die südamerikanische Stadt Santiago de Chile die einzige in diesem Land, die es in das Ranking schaffte.