20 Jahre nach verheerendem NSU-Anschlag: Stadt Köln plant Kulturfestival

Köln - Vor rund 20 Jahren hatte der "Nationalsozialistische Untergrund" ( NSU ) auf der Kölner Keupstraße einen verheerenden Anschlag verübt. Nun will die Stadt den Opfern mit einem Kulturfest gedenken.

Schon zum 10. Jahrestag des NSU-Anschlags in Köln hatte die Stadt ein Kulturfestival veranstaltet - unter anderem war der damalige Bundespräsident Joachim Gauck (84) zu Gast. © Henning Kaiser/dpa

Unter dem Motto "Birlikte" (Zusammenstehen) wird das Festival am 9. Juni ausgerichtet.

Damit solle für ein respektvolles und friedliches Zusammenleben geworben werden, kündigten Oberbürgermeisterin Henriette Reker (67, parteilos) und Schauspielintendant Stefan Bachmann (57) am Mittwoch an.

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD, 68) werde kommen.

Die rechtsextremistische Terrorzelle NSU hatte am 9. Juni 2004 in der für ihre türkischen Restaurants und Geschäfte bekannten Keupstraße in Köln-Mülheim eine Nagelbombe explodieren lassen.