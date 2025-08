01.08.2025 13:39 Die Maus geht in Kur: Beliebte WDR-Figur nach Brandanschlag abgebaut

Nach dem Brandanschlag auf die Mausfigur vor dem WDR-Gebäude in Köln wurde die Statue am Freitag abmontiert und zur Reparatur in eine Spezialwerkstatt gebracht.

Von Petra Albers Köln - Die Maus ist weg: Handwerker haben die bei einem mutmaßlichen Brandanschlag in Köln beschädigte Figur am Freitag abgebaut.

Alles in Kürze Die Maus-Figur in Köln wurde nach Brandanschlag abgebaut.

Sie wird in einer Spezialwerkstatt repariert.

Der WDR verspricht die Rückkehr der Figur.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Brandstiftung.

Die Maus ist ein beliebtes Foto-Objekt seit 2021. Mehr anzeigen Die Mausfigur vor dem WDR-Gebäude wurde am vergangenen Wochenende bei einem Brandanschlag von Unbekannten beschädigt. © Sascha Thelen/dpa Nun wird sie in eine Spezialwerkstatt gebracht, wo der Schaden begutachtet und möglichst repariert werden soll. "Die Maus kommt auf jeden Fall wieder", versprach der Leiter des WDR-Kinderprogramms, Matthias Körnich. Wie lange das dauern wird, sei unklar. Bis die Maus aus ihrer Kur zurück ist, müssen Fans sich mit einem großen Maus-Aufkleber am Fenster des WDR-Gebäudes begnügen. Köln Lokal Tierischer Polizeieinsatz: Blinde Passagiere legen S-Bahn am Kölner Hauptbahnhof lahm Köln Lokal Schock-Fund am Kölner Hauptbahnhof: Leiche auf Bank entdeckt "Bin bald wieder da", heißt es dort. Und: "Genesungswünsche für die Maus könnt Ihr gerne an den Empfängen des WDR abgeben." Die lädierte Maus-Figur hatte in den Tagen nach der Brandstiftung bereits viel Anteilnahme erfahren. Passanten beklebten die verkohlte Stelle mit zahlreichen Pflastern. Sogar ein Rettungswagen habe angehalten und die Sanitäter hätten die Maus verbunden, berichtete der WDR. "Die Welle der Sympathie, die uns nach der Tat erreicht hat, war überwältigend", sagte Körnich. "Es zeigt einfach, wofür die Maus steht: Freundschaft und Zusammenhalt." Handwerker haben die Fiberglasfigur am Freitag abmontiert, um sie zur Reparatur zu bringen. © Roberto Pfeil/dpa Kölner Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Brandstiftung aufgenommen Unbekannte hatten die etwa 1,70 Meter große orangefarbene Fiberglas-Figur am vergangenen Wochenende angezündet. Der WDR hatte Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Brandstiftung erstattet, die Polizei ermittelt. Die Maus-Figur war 2021 zum 50. Jahrestag der ersten Folge der "Sendung mit der Maus" vom Westdeutschen Rundfunk eingeweiht worden. Sie ist ein beliebtes Foto-Objekt für Kinder und Erwachsene.

Titelfoto: Sascha Thelen/dpa