Abkühlung gefällig? Stadt Köln eröffnet Wasserspielplatz-Saison

Köln - Pünktlich zur heißen Jahreszeit sorgt die Stadt Köln für Abkühlung und nimmt ihre 16 Wasserspielplätze wieder in Betrieb.

Der Wasserspielplatz im Inneren Grüngürtel zwischen der Venloer Straße und der Vogelsanger Straße ist mit 1300 Quadratmetern der größte in Köln. © Stadt Köln /Stefanie Sandau

Wie die Stadt am Freitag mitteilte, sprudelt das kühle Nass als Erstes auf dem Spielplatz im Inneren Grüngürtel zwischen der Venloer Straße und der Vogelsanger Straße.

Anschließend sollen die Düsen auch auf den anderen Plätzen wieder angeschaltet werden.

Das betrifft dann auch die beiden Wasserspielplätze im Nippeser Tälchen in Nippes und am Taunusplatz in Humboldt/Gremberg. Beide waren aufgrund von "komplexen Rohrschäden" für längere Zeit außer Betrieb.

Die seien nun allerdings endlich durch eine Fachfirma behoben worden, berichtet die Stadt.