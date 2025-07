Neues Klo am Kölner Hauptbahnhof: Stadt erweitert kostenloses Toilettenangebot

Köln - Die Stadt Köln und die Abfallwirtschaftsbetriebe Köln haben eine neue öffentliche Toilette auf der Kostgasse am Kölner Hauptbahnhof in Betrieb genommen.

Am Porzer Markt wurde bereits im vergangenen November eine sogenannte "SHS"-Toilette in Betrieb genommen. © Bildmontage: Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH (AWB, 2)

Das stille Örtchen ist kostenfrei nutzbar, rund um die Uhr geöffnet und kann von allen Geschlechtern genutzt werden. Extra dafür griffen Stadt und AWB auf ein sogenanntes "Sitzen-Hocken-Stehen"-WC (SHS) zurück.

"Um das Hocken ohne Kontakt zur WC-Schüssel zu erleichtern, sind seitliche Griffe angebracht", teilt die Stadt dazu mit und ergänzt: "Ein Waschbecken mit Seife und Händetrockner sowie ein Abfallbehälter ergänzen die komplett aus Edelstahl gefertigte Innenausstattung."

Sorge, dass das neue Klo schnell dreckig wird, brauchen Besucher zudem nicht zu haben. Denn: Die Toilette wird mehrmals täglich durch die AWB gereinigt, verspricht die Stadt.

Die neue Anlage ist bereits die dritte "SHS"-Toilette in Köln. In den vergangenen Monaten wurden ähnliche Exemplare bereits am Porzer Markt sowie am Wiener Platz in Betrieb genommen.