19.05.2025 11:22 Arbeiten abgeschlossen: Bahnverkehr normalisiert sich am Kölner Hauptbahnhof

Die Deutsche Bahn (DB) hat in der vergangenen Nacht das neue elektronische Stellwerk "Linker Rhein" am Kölner Hauptbahnhof erfolgreich in Betrieb genommen.

Von Jonas Reihl

Köln - Wochenlang stand die Welt am Kölner Hauptbahnhof beinahe komplett still. Nun wurden die Arbeiten abgeschlossen und die Bahnen rollen wieder wie gewohnt. Die Fernverkehrszüge in Köln fahren nach den Arbeiten am Stellwerk wieder wie gewohnt. © Thomas Banneyer/dpa Wie die Deutsche Bahn mitteilt, sei das neue elektronische Stellwerk "Linker Rhein" für die Nah- und Fernverkehrszüge zwischen Köln und Bonn am frühen Montagmorgen gegen 5 Uhr erfolgreich in Betrieb genommen worden. Lediglich zwei Güterverkehrsgleise seien noch nicht angeschlossen worden, das solle aber im Laufe des Dienstags geschehen, so das Unternehmen. "Mit der Inbetriebnahme des neuen elektronischen Stellwerks haben wir erneut einen wichtigen Meilenstein für den Bahnknoten Köln erreicht", betont Jens Schäfer, Leiter Ausbau Knoten Köln bei der Deutschen Bahn. Köln Lokal Rund um Köln: 19-Jähriger holt sich den Titel, Kölsche Jung verpasst Heimsieg Mithilfe der Technik werde der Bahnverkehr im Kölner Raum ab sofort "zuverlässiger und flexibler", ist sich der Experte sicher. Nach der Sperrung ist vor der Sperrung: Deutsche Bahn kündigt weitere Arbeiten in Köln an Für die Arbeiten waren mehrere Strecken in und rund um Köln für rund zweieinhalb Wochen gesperrt. Um die Fahrgäste zu befördern, waren daher mehr als 100 Ersatzbusse im Einsatz. Für Ende November hat die Bahn allerdings bereits die nächsten Arbeiten angekündigt: Nachdem 2021 bereits die Technik für die S-Bahnen in der Domstadt umgestellt wurde, sollen nun auch Regional- und Fernverkehr folgen. Wie genau das ablaufen wird, will das Unternehmen noch mitteilen.

Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa