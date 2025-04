Ausmisten an Ostern: AWB haben wichtigen Hinweis für alle Entrümpler

Köln - Wen das gute Frühlingswetter während der Osterferien schon einmal zum Ausmisten motiviert hat, der wird es kennen: Je höher die Sonne am Himmel steht, desto länger ist die Warteschlange an den Wertstoff-Centern. Die Kölner Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) gaben allen Entrümplern daher einen wichtigen Tipp.

Wer die Osterferien zum Entrümpeln nutzen will, sollte lange Wartezeiten an den Wertstoff-Centern in Köln einplanen. © Uwe Zucchi/dpa

Alljährlich laden die Osterferien alle Putzwütigen dazu ein, die ersten Sonnenstrahlen zum Ausmisten des Kellers, Dachbodens oder der Garage zu nutzen.

Die AWB erwarten daher auch in diesem Jahr wieder ein traditionell hohes Kundenaufkommen an den beiden Wertstoff-Centern in Ossendorf und Gremberghoven.

Um lange Schlangen an der Zufahrt und unnötige Wartezeiten bei der Anlieferung zu vermeiden, sollten Entrümpler daher schon möglichst vor oder nach den Osterferien bei den Wertstoffhöfen vorbeischauen.

Wem das nicht möglich ist, der sollte mit einer deutlichen Wartezeit rechnen, erklärte eine Sprecherin.

In NRW beginnen die Osterferien in diesem Jahr am 14. April und enden am 26. April.