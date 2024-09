22.09.2024 07:08 Bahn frei für Kölner Hunde: Stadionbad lädt Vierbeiner zum Schwimmen und Planschen ein

In Köln findet am Sonntag erneut das alljährliche Hundeschwimmen im Stadionbad in Müngersdorf statt.

Von Jonas Reihl

Köln - Der Sommer neigt sich endgültig dem Ende entgegen. Nach dem sonnigen Wochenende zieht in NRW Herbstwetter auf. Vorher aber dürfen sich die Hunde aus Köln noch einmal so richtig austoben. Am Sonntag dürfen sich die Hunde Kölns im Stadionbad nach Herzenslust austoben. (Symbolbild) © Henning Kaiser/dpa Denn am Sonntag richten die KölnBäder erneut ihr alljährliches Hundeschwimmen im Stadionbad aus! Dann haben Vierbeiner endlich wieder die Möglichkeit, sich von 10 bis 17 Uhr in Köln-Müngersdorf gemeinsam mit ihren Frauchen und Herrchen ins kühle Nass zu stürzen und ausgelassen herumzutollen. "An dem Tag dürfen sich kleine und große, wilde und ruhige Vierbeiner auf einen unvergesslichen Tag im Freibad freuen", teilen die KölnBäder mit. Köln Lokal Polizei gibt Entwarnung: Keine Gefahr von verdächtigem Gegenstand am Kölner Hbf Hunde und Halter zahlen für den Eintritt zusammen 10,30 Euro, jeder weitere Hund kostet noch einmal 5 Euro. Ein zusätzlicher Erwachsener kostet 5,30 Euro. Der Eintritt berechtigt allerdings nicht zum Zutritt ins Hallenbad. Tickets für das Hundeschwimmen im Kölner Stadionbad kannst du entweder an der Tageskasse oder online auf der Webseite der KölnBäder erwerben.

Titelfoto: Henning Kaiser/dpa