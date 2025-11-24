Bahnverkehr in Köln rollt nach Sperrung wieder normal

Köln - Am Kölner Hauptbahnhof läuft der Bahnverkehr nach zehn Tagen Sperrung wieder normal.

Nach einer zehntägigen Sperrung läuft der Verkehr am Kölner Hauptbahnhof seit Montagmorgen wieder normal. © Henning Kaiser/dpa

Reisende können seit Montagmorgen wieder mit Fern- und Regionalzügen bis ins Zentrum der Domstadt fahren.

Wegen Bauarbeiten war der Bahnhof zehn Tage lang für Fern- und Regionalzüge gesperrt - es galt ein Ersatzfahrplan mit zahlreichen Umleitungen und Zugausfällen.

Hunderttausende Reisende mussten auf S-Bahnen umsteigen, die als einzige weiterhin bis zum Hauptbahnhof fuhren.

Allerdings verliefen die Bauarbeiten nicht so wie ursprünglich geplant. Wegen eines Softwarefehlers konnte ein neues Stellwerk doch noch nicht in Betrieb gehen.

Die Bahn hat deshalb bereits eine weitere Sperrung angekündigt, die voraussichtlich im kommenden Frühjahr stattfinden soll. Dann soll der Bahnverkehr aber nicht noch einmal zehn Tage lang beeinträchtigt werden.