Polizei schnappt Einbrecher im Café Buur: Chef sagt mit Mega-Aktion danke
Köln - Nächtlicher Schock im sonst so idyllischen "Café Buur" in Köln! In der Nacht auf Montag sind drei vermummte Männer in das beliebte Frühstücks- und Brunch-Café eingebrochen. Die Polizei verhinderte Schlimmeres und bekommt dafür von den Besitzern einen ordentlichen Dank ausgesprochen.
Auf Instagram teilte der Kölner Bruch-Riese am Donnerstag ein dramatisches Video, in dem die echten Überwachungsaufnahmen von der Nacht des Einbruchs zu sehen sind.
Darauf zu sehen: Drei Männer, wie sie zunächst die Eingangstür aufhebeln und sich danach in den Geschäftsräumen am Safe zu schaffen machen.
Doch daraus wird nichts, denn die Polizei ist schneller da, als die Täter flüchten können. Innerhalb der darauffolgenden zehn Minuten stehen plötzlich über zehn Einsatzkräfte und sogar Spürhunde vor der Tür.
Für zwei der drei Einbrecher endete die Aktion sofort in Handschellen. Der dritte wurde Tage später ebenfalls geschnappt.
Im Video bedankt sich der Café-Gründer Parham Pooramin: "Auf Social Media wird oft nur negativ über Polizeibeamte berichtet. Dank euch wurde nichts gestohlen."
Café Buur sagt "Danke!", und zwar auf die leckerste Art
Statt Frust richtet das Buur jetzt Liebe und ein fettes Dankeschön an die Polizei. In dem Social-Media-Reel feiern die Betreiber die Kölner Beamten sowie alle Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst deutschlandweit und zeigen, wie sehr sie die schnelle Hilfe schätzen.
Als Belohnung zahlen alle Polizisten ab sofort in den Buur-Filialen (Köln, Düsseldorf, Frankfurt, München) nur 1 Euro für alle Getränke. Alkohol natürlich ausgenommen, aber alles andere gibt es quasi zum symbolischen Preis.
Die Kölner Polizei zeigt sich von der Aktion richtig gerührt und packt das Dankes-Video direkt in ihre Instagram-Story. Trotzdem bleiben die Beamten bescheiden.
Sie bedanken sich zwar für die nette Geste, machen aber auch klar: "Danke für das Angebot, wir bezahlen natürlich weiterhin den regulären Preis!"
Titelfoto: Instagram Screenshot/ Cafe Buur