Polizei schnappt Einbrecher im Café Buur: Chef sagt mit Mega-Aktion danke

Köln - Nächtlicher Schock im sonst so idyllischen "Café Buur" in Köln ! In der Nacht auf Montag sind drei vermummte Männer in das beliebte Frühstücks- und Brunch-Café eingebrochen. Die Polizei verhinderte Schlimmeres und bekommt dafür von den Besitzern einen ordentlichen Dank ausgesprochen.

Drei Männer sind in der Nacht auf Montag in das beliebte Café Buur in Köln eingebrochen. © Instagram Screenshot/ Cafe Buur

Auf Instagram teilte der Kölner Bruch-Riese am Donnerstag ein dramatisches Video, in dem die echten Überwachungsaufnahmen von der Nacht des Einbruchs zu sehen sind.

Darauf zu sehen: Drei Männer, wie sie zunächst die Eingangstür aufhebeln und sich danach in den Geschäftsräumen am Safe zu schaffen machen.

Doch daraus wird nichts, denn die Polizei ist schneller da, als die Täter flüchten können. Innerhalb der darauffolgenden zehn Minuten stehen plötzlich über zehn Einsatzkräfte und sogar Spürhunde vor der Tür.

Für zwei der drei Einbrecher endete die Aktion sofort in Handschellen. Der dritte wurde Tage später ebenfalls geschnappt.

Im Video bedankt sich der Café-Gründer Parham Pooramin: "Auf Social Media wird oft nur negativ über Polizeibeamte berichtet. Dank euch wurde nichts gestohlen."