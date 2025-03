Bis Dezember: Einschränkungen auf wichtiger Verkehrsachse Kölns erwartet

Köln - Von heute bis voraussichtlich Anfang Dezember müssen Autofahrer zwischen Köln und Troisdorf auf der A59 in beiden Fahrtrichtungen mit heftigen Einschränkungen rechnen. Die Straße wird saniert.

Voraussichtlich bis Dezember brauchen Autofahrerinnen und -fahrer auf der A59 bei Köln starke Nerven. (Symbolbild) © Roland Weihrauch/dpa

Zwischen den Anschlussstellen Spich und Köln/Bonn-Flughafen werden während der Maßnahmen lediglich zwei verengte Fahrstreifen in beiden Richtungen zur Verfügung stehen.



Das teilt die zuständige Autobahn GmbH mit.

"Der Verkehr in Fahrtrichtung Köln wird verschwenkt, während der Verkehr in Fahrtrichtung Bonn über eine übergeleitete Fahrspur (auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Köln) geführt wird", heißt es darin.

Voraussichtlich im Frühjahr 2026 wird es darüber hinaus zu kurzzeitigen Sperrungen der Abfahrten Köln-Wahn sowie Köln-Lind in Fahrtrichtung Bonn kommen. Die genauen Termine dafür sind allerdings noch unklar.