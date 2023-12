Böller-Verbot in Köln! Diese Regeln gelten an Silvester: Es drohen saftige Geldstrafen

Der Bereich um den Kölner Dom wird erneut zur feuerwerksfreien Zone. (Archivfoto) © Roberto Pfeil/dpa

Rund zwei Wochen vor dem Start ins neue Jahr 2024 hat die Stadt Köln eine Karte mit den Verbotszonen veröffentlicht.

Demnach gelten im Umfeld des Kölner Doms die strengsten Regeln. Der Roncalliplatz, der Heinrich-Böll-Platz, die Domtreppen, die Trankgasse und der vordere Teil der Komödienstraße werden zur feuerwerksfreien Zone.

Das bedeutet, dass in diesem Bereich vom 31. Dezember (18 Uhr) bis zum 1. Januar (5 Uhr) keine Böller, Raketen oder anderes Feuerwerk mitgenommen werden dürfen – dazu gehören auch Wunderkerzen.

Der Bahnhofsvorplatz ist von der Maßnahme laut Kartenansicht nur zum Teil auf der Dom-gewandten Seite (wenige Meter vor der Domtreppen) betroffen. Dort werden Kontrollen für Besucher eingerichtet, die die feuerwerksfreie Zone betreten wollen. Es könne an den Zugängen zu Wartezeiten kommen, kündigte die Stadt in einer Mitteilung an.

Darüber hinaus gilt an Silvester 2023/24 erstmals großflächig in der Kölner Innenstadt (linksrheinisch innerhalb und einschließlich der Ringe) ein Böllerverbot.