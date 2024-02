"Davon kann Köln nur lernen": Hier sieht Kult-Karnevalist Peter Brings Düsseldorf vor Köln

Köln - Die Kölschrocker der Band Brings sind bekannt für klare Statements. Bei einer Aussage müssen alle Kölnerinnen und Kölner stark sein: Frontmann Peter Brings (59) sieht Düsseldorf in einer Sache vor Köln...

Peter Brings (59) gehört mit seiner Band Brings zu den Dauerbrennern im Kölner Karneval. © Rolf Vennenbernd/dpa

Frontmann Peter Brings hat für den Düsseldorfer Wagenbauer Jacques Tilly ein großes Lob: Dessen Mottowagen seien das Beste an Politiksatire am Rosenmontag.

Für Peter Brings (59) von der Kölsch-Rockband Brings passen Karneval und Politik zusammen. "Karneval ist Politik pur – in den Kostümen stecken ja Menschen mit ihren Sorgen und Ansichten. Die wollen nicht nur feiern", sagte der Frontmann der Kölschrocker der "Rheinischen Post" in Düsseldorf.

Er würdigte außerdem den Düsseldorfer Wagenbauer Jacques Tilly."Dessen Mottowagen sind das Beste, was es an Politiksatire am Rosenmontag gibt. Davon kann Köln nur lernen", lobte er.

Brings hatte an der jüngsten Anti-AfD-Demonstration in Köln teilgenommen. Es sei beängstigend, wie eine verfassungsfeindlich anmutende Partei wie die AfD an Zustimmung gewinne, sagte der Sänger. "Dem müssen wir als Demokraten etwas entgegensetzen."