Experte zeigt sich besorgt: Killer-Hornisse mehrfach in Köln gesichtet

Köln - Die Asiatische Hornisse wurde mittlerweile auch in Köln gesichtet. Ein Experte zeigt sich aufgrund der vielen Entdeckungen besorgt - denn das Tier kann auch tödlich sein.

Die Asiatische Hornisse wurde bereits mehrfach in Köln gesichtet. © Boris Roessler/dpa

"Zuletzt gab es bestätigte Sichtungen in den Kölner Stadtteilen Zündorf, Buchforst, Lindenthal und Lövenich", so Thomas Beissel aus Much im Rhein-Sieg-Kreis, der sich bestens mit der Insektenart auskennt, gegenüber dem Express.

Anfang Juli habe er zudem im Kölner Stadtteil Holweide ein kleines Nest in einer Hecke entfernt. Was den Experten so besorgt? Laut einer Studie heißt es, dass "zehn Stiche tödlich" sein können.

In den vergangenen zwei Jahren hat es in Nordrhein-Westfalen deutlich mehr bestätigte Sichtungen der Asiatischen Hornisse gegeben.

Auch in Bonn musste der Experte schon mal ran und ein Nest entfernen. Zuvor soll eine Frau viermal gestochen worden sein.

Die Hämatome seien noch zwei Wochen später an den Armen zu sehen gewesen.