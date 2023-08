Gamescom öffnet die Tore: Gute Stimmung und viel Prominenz am ersten Tag

"Das ist uns völlig egal! Wir sind einfach hier, weil wir Spaß haben wollen und für ein paar Tage in die virtuelle Welt abtauchen möchten", erzählte uns ein Fan der "Final Fantasy"-Reihe.

Einziges Manko: Nicht jeder Big-Player der Szene ist mit dabei! Wie schon im Vorjahr verzichteten die beiden Publisher EA Sports und Sony ganz auf ihre Teilnahme an einer der größten Gaming-Messen der Welt.

Schrille Kostüme, gute Stimmung und verstopfte Hallen so weit das Auge reicht - auch in diesem Jahr pendeln hunderttausende Spiele-Begeisterte nach Köln, um die neuesten Games und Trends der Branche mit eigenen Augen zu begutachten.

Unverkennbar in diesem Jahr: die rasant wachsende Welt des Cosplays. Immer mehr Besucher schmeißen sich nach aufwendiger Planung für fünf Tage in sehenswerte Kostüme, um dem Hauptcharakter ihres Lieblingsspiels ein großes Stück näher sein zu können.

Mit Erfolg! "Es ist Wahnsinn, was hier Jahr für Jahr auf die Beine gestellt wird", schwärmte ein Besucher bei 30 Grad und Nutella-Crepé über die Angebote.

Zahlreiche Fressbuden in den Hinterhöfen des Messegeländes sollen die Gamerinnen und Gamer rundum versorgen.

Und auch sonst wird den rund 300.000 Besuchern in diesen Tagen einiges geboten. Neben zahlreichen Autogrammstunden mit ihren Internet-Star oder Verlosungen kommt auch das musikalische und kulinarische Angebot nicht zu kurz.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst sprach am Mittwochabend zu den anwesenden Journalisten und Fans der Messe. © IMAGO / Marc John

Aber nicht nur Entwickler und Publisher sorgen mit ihren teils Mega-Ständen für große Augen. Auch der Streaming-Dienst Netflix hat sich - wie schon 2019 - seine Teilnahme in diesem Jahr nicht nehmen lassen.

Mit dem Spiel "Squid Game" - angelehnt an die Erfolgsserie - will der Streaming-Riese die Messebesucher in den Bann ziehen.

Offen bleibt, ob die Messe an den Besucherrekord von 2019 herankommt. Damals pilgerten 373.000 (!) Menschen aufs Gelände und stimmten sich auf das neue Gaming-Jahr ein.

Eröffnet wurde die Messe dann ganz offiziell am gestrigen Mittwochabend von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (48), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (53) und der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (66).

Für den kommenden Samstag ist die Gamescom restlos ausverkauft. Für die übrigen Tage gibt es auf der Website der Gamescom noch vereinzelte Restkarten zu kaufen.