Erhebliche Störungen im Bahnverkehr rund um Köln am Donnerstag

Köln - Wieder Bahn-Ärger in und um Köln ! Am Donnerstag müssen Pendlerinnen und Pendler mit starken Beeinträchtigungen im Zugverkehr rechnen.

Unter anderem die S-Bahn-Linie 19 ist von der defekten Weiche am Köln/Bonner Flughafen am Donnerstag betroffen. © Henning Kaiser/dpa

Grund dafür ist ein Defekt an einer Weiche beim Flughafen Köln/Bonn, wie die Deutsche Bahn am Donnerstag via "X" mitteilt.

Betroffene Zuglinien würden langsamer fahren, so das Unternehmen. Zudem müssten Reisende aus Köln und Umgebung mit Verspätungen und Teilausfällen auf der Strecke rechnen.

Zumal am Abend starke Unwetter den Bahnverkehr weiter beeinträchtigen könnten.

Von der Störung betroffen sind unter anderem die Regionalbahnen RB26 und RB27, der RE6, RE7 und RE8 sowie die S-Bahnen der Linie 19.