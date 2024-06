Großeinsatz in Köln! Sprengstoff-Alarm bei Gedenkfeier zu NSU-Anschlag

Köln - Sprengstoff-Alarm in Köln! Bei einer vorausgegangenen Prüfung des Veranstaltungsgeländes der Gedenkfeier zum 20. Jahrestag den NSU-Anschlags im Stadtteil Mülheim hatte ein Sprengstoffhund an einem Hydranten angeschlagen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (66, SPD) hält auf dem "Birlikte"-Fest in Köln eine Rede in Gedenken an die Opfer des NSU-Anschlags. © Fabian Sommer/dpa

Der Bereich sei daraufhin abgesperrt und der Beginn des Festes, bei dem auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (66, SPD) eine Rede halten soll, verschoben.

Inzwischen könne aber Entwarnung gegeben werden, so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Eine Überprüfung des Bereichs rund um den Hydranten sei negativ verlaufen. Die Veranstaltung könne daher mit leichter Verzögerung beginnen.

Das Fest unter dem Motto "Birlikte" (dt.: Zusammenstehen) wird in Gedenken an die Opfer eines Nagelbombenanschlags der NSU am 9. Juni 2004 ausgerichtet.