Hausverbote gegen Schüler? Lidl wehrt sich gegen schwere Anschuldigungen

Leverkusen - Kürzlich wurde in mehreren Medienberichten behauptet, dass eine Filiale des Discounters Lidl in Leverkusen pauschal Schülerinnen und Schülern zweier Realschulen Hausverbote erteilt haben soll. Eine Anschuldigung, gegen die sich der Supermarkt nun wehrt.

Die Leitung des Supermarktes hat sich zu den schweren Anschuldigungen geäußert. © Hendrik Schmidt/dpa

Es sei lediglich wenigen Einzelpersonen ein Hausverbot erteilt worden, teilte das Unternehmen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Zuvor hatte unter anderem der Kölner "Express" berichtet, dass den Schülerinnen und Schülern der Montanus-Realschule und der Theodor-Heuss-Realschule ein Hausverbot erteilt worden sei und dies durch einen Sicherheitsdienst durchgesetzt werde.

Begründung sei demnach eine übermäßig hohe Zahl an Diebstählen, habe ein aufgebrachter Vater der Redaktion gesagt. Zitiert wird unter anderem eine Augenzeugin, die der Zeitung von Fangspielen in den Gängen, dem Anbetteln von älteren Kunden und respektlosem Verhalten gegenüber Beschäftigten berichtete.

"Wenn es in unseren Filialen zu Störungen des Betriebsablaufs kommt, behalten wir uns vor entsprechende Maßnahmen einzuleiten", so das Unternehmen in der dpa vorliegenden Stellungnahme.