Köln gestaltet beliebten Innenstadt-Platz neu: Das ist der Grund

Köln - Die Stadt Köln hat den Leipziger Platz in Nippes umgestaltet. Hintergrund ist die Einführung eines neuen Verkehrskonzepts, das das Überqueren von Straßen sicherer machen soll.

Durch die neuen Markierungen sowie das Aufstellen der Fahrradständer erhofft sich die Stadt, dass Verkehrsteilnehmer am Leipziger Platz einen besseren Überblick behalten können. © Stadt Köln

Wer kennt es nicht: Man steht vor einer Kreuzung und will abbiegen, kann aber durch am Straßenrand geparkte Fahrzeuge oder andere Hindernisse nicht erkennen, ob von rechts oder links andere Verkehrsteilnehmer kommen.

Genau das soll nun in Köln durch das Konzept "Freie Ecke" geändert werden.

Dabei sollen eindeutige Markierungen auf der Fahrbahn sowie das Platzieren von Fahrradständern am Straßenrand dafür sorgen, dass Fahrzeuge nicht mehr zu dicht an Kreuzungen geparkt werden können und alle Verkehrsteilnehmer somit einen besseren Überblick erhalten.

Das Projekt in Nippes soll aber nur der Anfang sein, berichtet die Stadt gegenüber TAG24. Insgesamt sollen demnach noch in diesem Jahr 20 "Freie Ecken" in Köln eingerichtet werden.