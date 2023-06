29.06.2023 09:18 Köln von Stromausfall überrascht: Diesen Stadtteilen ging plötzlich der Saft aus

In zwei Stadtteilen in Köln hat es am Donnerstagmorgen einen großflächigen Stromausfall gegeben!

Von Maurice Hossinger

Köln - In Köln hat es am heutigen Donnerstagmorgen einen großflächigen Stromausfall gegeben. Am Donnerstagmorgen fiel die Stromversorgung in Rath und Ostheim aus. © Michael Matthey/dpa Gegen 8.40 Uhr gingen in den Stadtteilen Rath-Heumar und Ostheim plötzlich die Lichter aus! Wie ein Sprecher der RheinEnergie gegenüber TAG24 bestätigte, kam es am Morgen zu einem größeren Stromausfall. Man arbeite daran, das Problem zu lösen, hieß es seitens des Unternehmens. Und tatsächlich mussten Betroffene nicht lange warten, bis es wieder Licht wurde: Schon rund 30 Minuten später lief der Strom wieder. Was den Ausfall verursacht hatte, war zunächst unklar. Erstmeldung vom 29. Juni: 8.50 Uhr; zuletzt aktualisiert: 9.18 Uhr.

