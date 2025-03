20.03.2025 10:46 Kölner Autobahn wird gesperrt: Einschränkungen am Wochenende erwartet

Die Verbindung von der A4 aus Aachen auf die A559 in Richtung Köln am Autobahnkreuz Köln-Gremberg wird am Wochenende aufgrund von Inspektionen gesperrt.

Von Jonas Reihl

Köln - Autofahrer im Kölner Osten müssen sich schon am kommenden Wochenende auf Einschränkungen einstellen. Eine wichtige Verbindung auf dem Autobahnkreuz Köln-Gremberg muss am Wochenende aufgrund von Inspektionen gesperrt werden. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa Von Freitag, 21 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, wird die Verbindung von der A4 aus Aachen auf die A559 in Richtung Köln am Autobahnkreuz Köln-Gremberg gesperrt. Grund sind Inspektionen an zwei Autobahnbrücken, wie die zuständige Autobahn GmbH Rheinland mitteilt. Für betroffene Verkehrsteilnehmer gibt es eine ausgeschilderte Umleitung (roter Punkt), die über das Autobahnkreuz Köln-Ost und die Anschlussstelle Köln-Merheim führt. Die Brücken, die aus den Jahren 1939 und 1963 stammen, sind trotz zahlreicher Instandsetzungen in einem Zustand, der weitere Reparaturen unwirtschaftlich oder technisch unmöglich macht, teilt die Autobahn GmbH dazu mit. Daher seien nun umfassendere Maßnahmen erforderlich. Kölner Autofahrer sollten die Sperrung bei ihrer Routenplanung berücksichtigen und mehr Zeit für ihre Fahrten einplanen.

Titelfoto: Federico Gambarini/dpa