15.05.2025 10:47 Kölner Mammutprojekt: Das ist der Stand bei der Sanierung der Oper

Die Bauarbeiten an den Bühnen am Offenbachplatz laufen weiterhin auf konstant gutem Niveau. Das hat die Stadt Köln am Donnerstag mitgeteilt.

Von Jonas Reihl

Köln - Die Bauarbeiten an den Bühnen am Offenbachplatz laufen weiterhin auf konstant gutem Niveau. Das hat die Stadt Köln am Donnerstag mitgeteilt. Bereits seit 2012 laufen die Sanierungsarbeiten an der Kölner Oper. © Henning Kaiser/dpa Demnach seien im März und April im Schnitt 220 Arbeiter pro Tag auf der Großbaustelle im Einsatz gewesen. Dadurch sei man inzwischen voll im neuen Zeitplan, berichtet Markus Greitemann, Beigeordneter für Planen und Bauen der Stadt Köln. Zum Stichtag am 30. April habe der Fertigstellungsgrad des Opernhauses bei 92 Prozent gelegen. "In den kommenden drei Monaten wird der Fortschritt auf der Baustelle weiter Fahrt aufnehmen, um das Ziel der baulichen Fertigstellung aller vier Häuser im vierten Quartal zu erreichen", betont der Fachmann. Köln Lokal Kölner Kuriosum: Dieses Ehepaar feiert ganz besonderes Jubiläum Im Anschluss müssen noch weitere Arbeiten im Inneren der Gebäude erfolgen - etwa die Installationen der Bühnentechnik inklusive Licht und Ton sowie an der IT und dem Gebäudemanagement. Die Sanierung der Bühnen lässt sich die Stadt einiges kosten. Ursprünglich waren lediglich 250 Millionen Euro für die Maßnahmen vorgesehen, inzwischen liegt das Budget allerdings schon bei 798,6 Millionen Euro.

