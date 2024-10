Kölner Polizei stellt Maßnahmenpaket vor: So soll der Karnevalsauftakt sicher bleiben

Köln - In rund zwei Wochen beginnt endlich die Karnevalszeit. Köln rechnet zum Auftakt zwar mit weniger Partytouristen als im vergangenen Jahr, trotzdem setzt die Polizei mehr Personal ein.

Auch in diesem Jahr wird die Zülpicher Straße einer der Hotspots für das Partyvolk am 11. November sein. © Thomas Banneyer/dpa

In Köln werden am 11. November zehntausende Menschen erwartet, um den Beginn der fünften Jahreszeit zu feiern. In den vergangenen Jahren ist der Tag zu einem Massen-Event geworden. Vor allem 2023 kamen viele Partytouristen, da der Tag günstig auf einen Samstag fiel.

In diesem Jahr handelt es sich um einen Montag, weshalb die Prognosen etwas unter dem Niveau von 2023 liegen. Dennoch rüsten sich Stadt und Polizei für einen Großeinsatz, an dem auch mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes sowie mehr als 1.000 Kräfte von privaten Sicherheitsunternehmen beteiligt sein werden.

Man werde eine "starke Präsenz" uniformierter Beamter wahrnehmen, kündigte Einsatzleiter Frank Wißbaum am Dienstag an.

Über den Tag verteilt sollen sich demnach 1.400 Polizistinnen und Polizisten allein um die Bewältigung des Karnevalseinsatzes kümmern. Das seien gut 200 mehr als im Vorjahr, sagte Wißbaum - obwohl man weniger Menschen erwarte. Grund sei unter anderem, dass man Messerangriffe und "Aggressionsdelikte im öffentlichen Raum" verhindern wolle.