Kölner Rhein steigt ohne Pause: Kommt es am Dienstag zu kritischem Pegelstand?

In Köln bereitet man sich bereits auf Pegelstände von mehr als 6,20 Meter vor.

Laut der Stadtentwässerungsbetriebe Köln seien am heutigen Montag Radwege am Rhein sowie ein Parkplatz gesperrt worden.

Alleine am Nachmittag betrug der Pegel in der Domstadt bereits etwas über sechs Meter. Ab einem Wert von 6,20 Meter gilt nach Angaben der Stadt Hochwassermarke I, bei der Schiffe den Rhein nur noch in geringem Tempo in der Mitte des Flusses befahren dürfen.

Schon am morgigen Dienstag könne es zur Hochwassermarke I kommen. Dafür müsse der Rheinpegel allerdings - wie zum Wochenstart - um drei Zentimeter pro Stunde ansteigen.

"Wir müssen mit steigendem Wasserstand noch bis Ende der Woche rechnen", hieß es.