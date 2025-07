Liebe, Pride, Party: Momentaufnahmen des CSD in Köln

Das Motto des diesjährigen CSD: "Queerrechte sind Menschenrechte und unteilbar." © Roberto Pfeil/dpa

Die LGBTQ-Community sieht sich verstärkten Anfeindungen ausgesetzt, queerfeindliche Straftaten haben zugenommen.

Der Kölner CSD ist eine der größten Veranstaltungen der lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgeschlechtlichen und queeren (englisch: LGBTQ) Gemeinschaft in Europa.

Ähnlich groß ist in Deutschland nur der CSD in Berlin. Mit dem CSD wird vielerorts an Ereignisse im Jahr 1969 in New York erinnert, als Polizisten die Bar "Stonewall Inn" in der Christopher Street stürmten und einen Aufstand von Schwulen, Lesben und Transsexuellen auflösten.

