Malerin Karin Kneffel in Köln mit Prestige-Preis ausgezeichnet

Köln - Die Düsseldorfer Malerin Karin Kneffel (68) ist in Köln mit dem Kunst- und Kulturpreis der deutschen Katholiken ausgezeichnet worden.

Malerin Karin Kneffel (68) durfte in Köln den Kunst- und Kulturpreis entgegennehmen. © privat/Deutsche Bischofskonferenz/obs

Dies teilte die Deutsche Bischofskonferenz mit. Der Preis wird von der Deutschen Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) seit 1990 abwechselnd alle zwei bis vier Jahre in den Sparten Literatur, Architektur, Musik, Film, Bildende Kunst und Theater verliehen und ist mit 25.000 Euro dotiert.

Frühere Preisträger waren unter anderem der Schriftsteller Ralf Rothmann (72), der Komponist Mark Andre (61) und die Tänzerin Lia Rodrigues (69).

Die 1957 in Marl geborene Kneffel gilt als führende neorealistische Malerin. Von 2008 bis 2023 lehrte die Meisterschülerin von Gerhard Richter an der Akademie der Bildenden Künste in München.

Sie lebt und arbeitet in Düsseldorf. Nach dem Urteil der Jury distanziert Kneffel "auf äußerst subtile Weise den Blick auf die Wirklichkeit".