Shoppingmeile in Köln bekommt neuen Hingucker: Was sich bald ändert

Wer demnächst durch die Ehrenstraße in Köln schlendert, wird ein bisschen Abwechslung entdecken: Die bekannten gelben Sitzmöbel vom Neumarkt ziehen um.

Von Alina Eultgem

Die Ehrenstraße liegt unweit von der Hohe Straße (hier im Bild) und lohnt sich besonders für Leute, die etwas Ausgefallenes oder exklusive Markenmode suchen. (Archivfoto)
Bislang luden sie noch am Neumarkt-Brunnen zum Pausieren ein, doch weil bald wieder Weihnachtsmärkte stattfinden, teilt die Stadt mit, dass die Sitzmöglichkeiten Platz machen müssen.

Voraussichtlich am Donnerstag (30. Oktober 2025), landen sie dann in der Ehrenstraße und bieten dort einen neuen Hotspot zum Ausruhen.

Mitte 2026 sollen sie dann an ihre ursprüngliche Örtlichkeit zurück.

Doch das ist nur der Anfang: Die Ehrenstraße soll ein richtiges Upgrade bekommen. Geplant sind ein neuer einheitlicher Pflasterbelag ohne Bordsteine und jede Menge Grün.

Die gelben Möbel am Neumarkt wurden im Rahmen des Projektes "nimm Platz" aufgestellt.
Eine Visualisierung, wie die Ehrenstraße in Zukunft aussehen soll.
Das Ziel der Stadt: ein Ort, an dem man gemütlich flanieren, sitzen und einkaufen kann. Zuerst wird der Abschnitt zwischen Hohenzollernring und Friesenwall umgebaut.

Los geht es mit den Arbeiten voraussichtlich Ende 2026.

