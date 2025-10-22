Shoppingmeile in Köln bekommt neuen Hingucker: Was sich bald ändert
Köln - Wer demnächst durch die Ehrenstraße in Köln schlendert, wird ein bisschen Abwechslung entdecken: Die bekannten gelben Sitzmöbel vom Neumarkt ziehen um.
Bislang luden sie noch am Neumarkt-Brunnen zum Pausieren ein, doch weil bald wieder Weihnachtsmärkte stattfinden, teilt die Stadt mit, dass die Sitzmöglichkeiten Platz machen müssen.
Voraussichtlich am Donnerstag (30. Oktober 2025), landen sie dann in der Ehrenstraße und bieten dort einen neuen Hotspot zum Ausruhen.
Mitte 2026 sollen sie dann an ihre ursprüngliche Örtlichkeit zurück.
Doch das ist nur der Anfang: Die Ehrenstraße soll ein richtiges Upgrade bekommen. Geplant sind ein neuer einheitlicher Pflasterbelag ohne Bordsteine und jede Menge Grün.
Das Ziel der Stadt: ein Ort, an dem man gemütlich flanieren, sitzen und einkaufen kann. Zuerst wird der Abschnitt zwischen Hohenzollernring und Friesenwall umgebaut.
Los geht es mit den Arbeiten voraussichtlich Ende 2026.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa