Mann nimmt Teenager in Kölner City als Geisel - Polizei bringt ihn mit Taser zu Boden

Köln - Schlimme Szenen in der Kölner Innenstadt! Am Heumarkt hat ein 42-Jähriger einen Jugendlichen (15) am Montagmittag in den Würgegriff genommen und gedroht, ihm etwas anzutun. Polizeibeamte konnten den Mann schließlich mit einem Taser zu Boden bringen.