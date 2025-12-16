Mann überfällt Bäckerei und flieht mit der Straßenbahn, doch er macht einen Fehler
Köln - In der Kölner Innenstadt hat ein 47-jähriger Mann am Montagabend eine Bäckerei überfallen. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen aber schnell dingfest machen.
Wie die Behörden berichtet haben, soll der mutmaßliche Täter gegen 18 Uhr das Geschäft in der Severinstraße betreten haben.
Er bedeckte sein Gesicht mit einem Schal und zeigte der 30-jährigen Mitarbeiterin eine Pistole. Dann forderte er die Frau auf, ihm das Bargeld auszuhändigen.
Nachdem die Angestellte der Forderung des Mannes nachgekommen war, suchte dieser das Weite und flüchtete in Richtung Chlodwigplatz.
Allerdings machte der Tatverdächtige die Rechnung nicht mit einem aufmerksamen Fahrgast der Stadtbahn Linie 15.
Denn diesem fiel im Hosenbund des 47-Jährigen die besagte Pistole auf, weshalb er den Notruf wählte.
Polizisten können mutmaßlichen Täter identifizieren
Und dank einer guten Personenbeschreibung aus den privaten Videoaufzeichnungen des Inhabers der Bäckerei konnten zwei Beamten den Gesuchten identifizieren und festnehmen.
Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden die Polizisten neben dem Diebesgut auch eine täuschend echt aussehende Softair-Pistole. Der Mann soll noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden.
Wer weitere Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, möge sich bitte bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 unter Tel. 02212290 oder per E-Mail melden.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa