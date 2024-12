Neuer Service! Das ändert sich in Köln bei der Abholung von Euren Weihnachtsbäumen

Köln - Bis Heiligabend dauert es zwar noch ein wenig, dennoch haben die Kölner Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) schon jetzt einen Fahrplan für die Weihnachtsbaum-Abfuhr bekannt gegeben. Die läuft diesmal nämlich anders ab als in den Vorjahren.

In den Vorjahren waren einige Tannen teils mehrere Wochen auf der Straße liegen geblieben. Das soll mit dem neuen Konzept vermieden werden. © Marcel Kusch/dpa

Bislang galt in Köln die Regel, die ausgedienten Bäume nach den Festtagen einfach neben den Mülltonnen abzulegen. Das führte häufig allerdings dazu, dass sie dort teils mehrere Wochen lang liegen blieben und die Gehwege blockierten.

Um das künftig zu vermeiden, hat die AWB sich ein neues Konzept überlegt, das am Montag vorgestellt wurde. Demnach bietet das Unternehmen ab Januar 2025 einen verbesserten Service an und holt die ausrangierten Tannen dann erstmals zu festen Terminen ab.

Das kostenlose Angebot gilt zwischen dem 13. und 31. Januar. Für jedes Haus wurde zuvor ein Abholtermin festgelegt, der im digitalen Abfuhrkalender auf der Website der AWB sowie in der AWB-App einsehbar ist und auch telefonisch erfragt werden kann.

Die Regeln für die Abfuhr bleiben unterdessen unverändert: Große Bäume müssen auf zwei Meter gekürzt werden, während der Stammdurchmesser 15 Zentimeter nicht überschreiten darf.

Der Baum muss zudem vollständig abgeschmückt sein und am Abholtag bis 7 Uhr gut sichtbar am Grundstücksrand abgelegt werden - jedoch so, dass er den Weg für Passanten und Radfahrer nicht blockiert!