Pariser Vorbild: Wird das Parken für SUV jetzt auch in Köln teurer?

In Köln werden die Parkgebühren ab dem dritten Quartal 2024 angepasst (Symbolbild). © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Die französische Hauptstadt macht derzeit Schlagzeilen mit der Entscheidung, die Parkgebühren für größere Autos extrem anzuheben. Ziel ist es, die Stadt insgesamt umweltfreundlicher zu machen.

Könnte ein ähnliches Modell bald auch in Köln umgesetzt werden?

Nach Informationen des Express eher nicht. Demnach habe Sabine Wotzlaw, Sprecherin der Stadt Köln, gesagt, dass höhere Parkgebühren für SUV in Köln aufgrund von gesetzlichen Regelungen nicht umsetzbar wären.

Umweltschützerinnen und Umweltschützer dürfen sich dennoch freuen: Eine angemessene Bepreisung des Parkens im öffentlichen Raum sei laut Wotzlaw ein wichtiges Steuerungsinstrument der Kommunen für die Mobilitätswende.

Übersetzt heißt das: Durch höhere Parkgebühren könnten die Kommunen tatsächlich versuchen, Fahrzeuge aus den Städten fernzuhalten. Eine Staffelung nach Größe des Fahrzeugs bei den allgemeinen Parkgebühren sei allerdings derzeit nicht geplant, so die Sprecherin.

Köln wird also kein zweites Paris, will aber einen anderen Weg gehen: Während die Regelung in Frankreich nur für Nicht-Pariser gilt, kommen in Köln auf Fahrzeug-Halter von größeren Autos im Vergleich zu kleineren bald höhere Kosten beim Anwohnerparken zu.